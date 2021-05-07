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Интерфакс-АВН

Ступень китайской ракеты войдет в атмосферу Земли 8 мая - "Роскосмос"

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Вторая ступень китайской ракеты-носителя, которая в настоящее время осуществляет неуправляемый сход с орбиты, войдет в атмосферу Земли вечером 8 мая, сообщили в госкорпорации.

"По предварительным расчетам, объект может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая, точное время и координаты входа будут уточнены не ранее чем за сутки до события", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Отмечается, что за прошедшие сутки высота орбиты ступени ракеты-носителя в апогее уменьшилась на 18 км до 258 км, в перигее на 3 км до 159 км.

"По предварительной информации, часть конструкций ступени ракеты-носителя "CZ-5B" прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что ступень китайской ракеты упадет на землю 8-9 мая, рисков для территории России нет.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

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