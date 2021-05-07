Вывод военных США из Афганистана проходит по плану - глава Пентагона

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Вывод американского военного контингента из Афганистана проходит в соответствии с планом, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Президент принял решение завершить американское участие в самой длительной войне. И мы собираемся это сделать. (...) Вывод войск осуществляется в соответствии с планом", - сказал Остин на брифинге.

По словам главы Пентагона, в то же время "США переключаются на новые двусторонние отношения с афганскими партнерами в сфере безопасности".

"Мы будем работать в направлении достижения наших общих целей, а также некоторых новых целей, используя различные способы", - сказал Остин.

Он подчеркнул, что США сделают все, что в их силах, чтобы осуществить вывод войск из Афганистана "планомерно и безопасно".