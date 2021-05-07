Стартующий в пятницу раунд переговоров по иранскому атому может стать заключительным, считает постпред РФ

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Очередной раунд переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД, начинающийся в пятницу, может стать заключительным, предположил в четверг постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Следующий (кто знает, может и - заключительный) раунд переговоров в Вене по возобновлению полной имплементации СВПД стартует 7 мая. Конечно, если возникнет необходимость, переговорщики могут решить сделать новую паузу, чтобы получить дополнительные указания из своих столиц", - написал он в твиттере.

О том, что следующий этап переговоров начнется 7 мая, Ульянов сообщил в твиттере несколько дней назад.