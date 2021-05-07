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Интерфакс-АВН

Армения готова приложить усилия для конструктивного трехстороннего диалога по Нагорному Карабаху - Пашинян

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Ереван. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ереван подтверждает готовность предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, однако действия Баку направлены во многом на их срыв, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Можно констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще больше окрепли, они не раз выдерживали испытания на прочность. В тяжелую минуту Россия протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и ее последствиями, и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе", - сказал Пашинян в четверг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности. "Особо хочу отметить роль президента (РФ Владимира) Путина в достижении мира в регионе и его усилия, направленные на создание условий нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха", - подчеркнул Пашинян.

"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - добавил он.

Однако, по его словам, "действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге". "Действия Баку, который манипулирует вопросом о выдаче военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию и предъявляет территориальные претензии Армении, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей", - сказал он.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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