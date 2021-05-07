Россия привержена обеспечению безопасности Армении - Лавров

Ереван. 6 мая. ИНТЕРФАКС - РФ подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности Армении как своего союзника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Владимир Владимирович Путин передаёт вам самые тёплые пожелания успехов в вашей деятельности по развитию своей страны и по реализации тех договорённостей, которые достигнуты были по нагорнокарабахскому урегулированию", - сказал Лавров на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном.

По словам главы российской дипломатии, сотрудничество РФ и Армении последовательно реализуется на всех направлениях, включая экономику, политические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.