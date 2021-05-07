Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции вооружения на $117,3 млн - СМИ

Баку. 6 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан по итогам января-апреля 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)", - отмечает агентство.

На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции военной продукции на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.