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Интерфакс-АВН

Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции вооружения на $117,3 млн - СМИ

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Бронетранспортер Otokar Cobra
Бронетранспортер Otokar Cobra с противотанковым комплексом "Скиф" ВС Азербайджана.
Источник изображения: rg.ru

Баку. 6 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан по итогам января-апреля 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)", - отмечает агентство.

На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции военной продукции на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.

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Страны
Азербайджан
США
Турция
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