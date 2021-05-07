Трюки на боевых истребителях. "Стрижи" — о высшем пилотаже "с петлями и перестроениями"

6 мая исполняется 30 лет со дня создания авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". Корреспондент ТАСС побывал в гостях у летчиков на авиабазе в подмосковной Кубинке и узнал, чего больше всего они ждут в преддверии юбилея, какие сюрпризы приготовила группа для зрителей, а также какие новые возможности даст группе новый истребитель МиГ-35, который находится на завершающей стадии испытаний

Кто такие "Стрижи"

В середине 1980-х годов в истребительном авиаполку в подмосковной Кубинке началось формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29. В то время самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС). Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года - в этот день "Стрижи" впервые объявили о своем новом названии и выступили перед зрителями на истребителях МиГ-29 с характерной ливреей.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время учебно-тренировочных полетов на авиабазе в Кубинке, 1993 год Источник изображения: © Владимир Яцина/ТАСС

Первое выступление "Стрижей" за границей состоялось в октябре 1991 года. Тогда летчики продемонстрировали свои умения на авиабазе Уппсала в Швеции.

С тех пор летчики постоянно совершенствуют свою летную программу, которую демонстрируют во время выступлений в городах по всей России и во многих странах мира: "Стрижи" демонстрировали возможности российской авиации в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ. В 1993 году пилотажная группа получила звание "Лучшая пилотажная группа мира".

В 2004 году пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" установили мировой рекорд в истории авиации, включив в комплекс показов совместный полет пяти самолетов Су-27 и четырех МиГ-29 в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Эта девятка, получившая название "Кубинский бриллиант", ежегодно участвует в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Истребители Су-27 "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" во время построения "Кубинский бриллиант" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Также "Стрижи" демонстрируют обновленную программу, которую открывает одиночный пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей и продолжает групповой пилотаж в составе шести экипажей.

"С петлями и перестроениями"

Командир "Стрижей" Денис Кузнецов рассказал, что к 30-летнему юбилею летчики подготовили сюрприз для зрителей и коллег. "Мы подготовили группу из девяти самолетов. На форуме "Армия-2020" они уже выступали, но с укороченной программой. Сейчас выступят в расширенном формате", - отметил он.

Истребители Су-27 "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" во время построения "Кубинский бриллиант" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Его коллега, командир звена Дмитрий Косоруков, уточнил, что если на прошлогодней "Армии" зрители могли увидеть только пролет девяти МиГ-29, то теперь в этом строю летчики выполнят фигуры высшего пилотажа. "Мы в этом году планируем сделать программу уже с фигурами высшего пилотажа: с петлями и перестроениями", - заявил он.

По его словам, премьеру этой девятки летчики планируют во время совместного празднования юбилеев "Стрижей" и "Русских витязей" в Кубинке 15 мая.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время выступления на форуме "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Косоруков рассказал, что летчики делают все возможное для того, чтобы разнообразить свои выступления. "МиГ-29 - хорошо зарекомендовавший себя самолет, но, естественно, имеет определенные ограничения", - пояснил он. "Своевременное и качественное обслуживание самолетов позволяет поддерживать технику, что называется, в строю", - уточнил в свою очередь Кузнецов.

МиГ-29 и МиГ-35

Еще в 2017 году руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ заявляло о том, что "Стрижи" получат новые истребители МиГ-35. Летные испытания этих самолетов начались в январе 2017-го, тогда же в Подмосковье прошла международная презентация самолета. В мае 2018 года заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что группа получит новые истребители одними из первых в войсках после завершения госиспытаний самолета.

Истребитель МиГ-35 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Самолет МиГ-35 находится на государственных испытаниях в Ахтубинске, он еще не поступил на вооружение. Он стал тяжелее, при практически тех же параметрах тяговооруженности. У него появилось больше боевых возможностей. О пилотажных говорить пока сложно. Но, будьте уверены, мы вытянем из самолета максимум", - говорил он.

Директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Мушег Балоян поздравил личный состав и ветеранов авиагруппы с юбилеем и подчеркнул, что корпорация заинтересована в том, чтобы "Стрижи" получили современный авиационный комплекс МиГ-35.

"Мы обращались в Минобороны России с предложением оснастить АГВП "Стрижи" новыми самолетами. Утвержденной государственной программой вооружений предусмотрена поставка самолетов МиГ-35, и после принятия решения со стороны нашего основного заказчика мы готовы заменить парк самолетов МиГ-29 на новые МиГ-35", - пояснил он.

Он также отметил, что "35-е" находятся на заверщающей стадии испытаний. "МиГ-35 находятся на этапе государственных совместных испытаний, уже получено предварительное заключение, позволяющее приступить к выпуску установочной партии самолетов. Летному составу нравится самолет, он прост в управлении и многое прощает. Есть вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации самолетов, и мы совместно с нашим заказчиком (Минобороны РФ - прим. ТАСС) в оперативном порядке их решаем", - заявил Балоян.

Истребитель МиГ-29 "Стрижей" на авиабазе в Кубинке Источник изображения: © Наталья Дмитрак/ТАСС

А пока "Стрижи" не получили МиГ-35, их авиатехника обслуживается на заданном уровне. "Часть комплектующих изделий самолетов МиГ-29 изготавливалась в странах бывшего СССР. На текущий момент времени такие запчасти уже замещены", - сказал он.

Превосходство МиГ-35

По словам командира "Стрижей", в первую очередь от МиГ-35 летчики ждут усовершенствованную систему навигации. Отдельное пожелание - чтобы создали систему визуализации, которая позволит сделать выступления еще интереснее. "Чтоб навигация хорошая была.

Если брать именно для пилотажной группы, хотелось бы, чтобы реализовали системы визуализации, то есть как на авиашоу МАКС иностранные группы летают с цветным дымом. Это было бы зрелищнее, интереснее, и мы бы с этим могли гораздо дальше пойти", - говорит Кузнецов.

Одно из ожидаемых обновлений - система помощи летчику. Такая система стоит на современных истребителях Су-30СМ и Су-35С коллег из "Русских витязей". "В наших МиГ-29 она тоже есть, но, естественно, в более современных машинах система более совершенна", - отметил летчик.

Обновленные самолеты "конкурирующей фирмы" упростили жизнь не только самим "Русским витязям", но и "Стрижам": им стало легче пилотировать во время совместных выступлений. "В каких-то моментах нам стало удобнее летать с ними вместе", - сказал командир "Стрижей".

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

"Когда они летали на Су-27 и мы совместно выполняли "петлю Нестерова", при проходе верхней точки нам приходилось включать форсаж, то есть добавлять обороты, потому что самолет у них вверху легче разворачивался. Нам приходилось тягой двигателя пытаться за ними удержаться. Когда самолет идет вниз, обычно уменьшают тягу двигателя, а нам приходилось ее, наоборот, добавлять. Это психологически тяжело. А с этими самолетами добавляем не так сильно, и для нас это легче", - пояснил Кузнецов.

По словам представителя корпорации "МиГ", пожелания летчиков учитываются при создании нового самолета. В корпорации готовы и оснастить новую технику системами визуализации, если соответствующее требование поступит от Минобороны. "Мы готовы установить это оборудование в случае соответствующего требования заказчика", - сказал Балоян.

Он также подчеркнул, что МиГ-35 получил новейшую навигационную систему. "Самолет МиГ-35 оснащен новейшей навигационной системой российского производства, включающей современные системы инерциальной и спутниковой навигации", - рассказал представитель корпорации.

Истребитель МиГ-35 Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Истребитель получит и ряд других усовершенствований. "Безопасность и комфорт летчика во время полета является приоритетной целью для конструкторов и инженеров корпорации "МиГ", - говорит Балоян. - Одной из отличительных особенностей МиГ-35 является интуитивно понятная работа в кабине, что подтверждают и сами летчики. В критической ситуации система может предложить оптимальное действие, так как ее работа направлена на помощь летчику".

Он пояснил, что бортовой комплекс оборудования МиГ-35 имеет глубокую степень самоконтроля и отслеживает состояние систем самолета и условий полета. "В случае отказов или попадания на близкие к критическим режимы летчик будет проинформирован, а в некоторых случаях автоматика возьмет управление на себя и уведет самолет из опасного режима", - сообщил он.

Балоян подчеркнул, что, несмотря на то, что МиГ-35 стал тяжелее своего предшественника, его пилотажные возможности удалось сохранить благодаря мощным двигателям. "При разработке МиГ-35 мы исходили из того, что пилотаж остается одним из основных элементов при подготовке летного состава ВВС большинства стран. Да, МиГ-35 стал тяжелее МиГ-29, но и двигатели РД-33МК, установленные на самолете, стали мощнее. Силовая установка обеспечивает самолету высокую тяговооруженность", - пояснил представитель корпорации.

Истребитель МиГ-35 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

МиГ-35 обладает и улучшенными аэродинамическими характеристиками. "Более 20% элементов планера изготовлены из композитных материалов. Принятые нашими конструкторами решения позволили улучшить характеристики устойчивости и управляемости самолета и повысили показатели маневренности. Фигуры высшего пилотажа, которые может выполнять МиГ-35, не раз были продемонстрированы на авиашоу", - сказал Балоян.

Как и в новых самолетах КБ "Сухой" Су-30 и Су-35, МиГ-35 получил подогрев сиденья и другие функции, обеспечивающие удобство и комфорт летчика. "При разработке МиГ-35 мы исходили из этого принципа, - отмечает он. - Эргономика кабины, индикация, органы управления - все это создавалось в соответствии с пожеланиями летного состава ВКС РФ и корпорации "МиГ".

Истребитель МиГ-35 на МАКС в Жуковском, 2019 год Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Балоян подчеркнул, что МиГ-35 получил новые боевые способности, благодаря чему этот самолет стал эффективным авиационным комплексом для завоевания господства в воздухе.

"С точки зрения вооружения и оснащения МиГ-35 превосходит во всем своего предшественника. Новые радиолокационная и оптико-локационная станции, новая нашлемная система целеуказаний, современные ракеты класса "В-В" и "В-П" (такие же, как и на Су-57, за исключением крупногабаритных), большая номенклатура авиационных бомб, как свободного падения, так и корректируемых", - заявил он.

По словам Балояна, самолет имеет возможность работы по наземным и надводным поверхностям. "МиГ-35 может применять всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы", - подчеркнул представитель корпорации.

Подготовка летчиков и планы

За время пандемии сократилось количество воздушных показов в различных регионах, группа сосредоточилась на внутренних делах. "Мы подготовили так называемую молодежь. Продвинулись по курсу боевой подготовки, чтобы дать летчикам более высокий класс, то есть поработали на себя", - рассказал Косоруков.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Он пояснил, что, несмотря на свой статус, "Стрижи" являются обычным структурным подразделением и приравниваются к авиационной эскадрилье.

"У нас приходят летчики и лейтенанты, мы их готовим по курсу боевой подготовки", - сказал он. Тренировки у летчиков из основного состава проходят по три-четыре раза в неделю.

До пандемии "Стрижи" регулярно выступали за границей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие выступления авиационной группе пришлось отменить. В этом году зарубежных командировок летчики не планируют, зато пилотажную группу ждет множество выступлений в пределах страны.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время авиашоу в честь 250-летия единения Республики Ингушетия с Россией, 2020 год Источник изображения: © Елена Афонина/ТАСС

"Планировалось выступление на форуме в Казахстане, но его уже второй год откладывают из-за пандемии, - рассказывает Косоруков. - В этом году тоже на следующий год отложили, а больше планов по выступлениям за границей у "Стрижей" нет. Но у нас по стране уже начали. Прошлый год, конечно, был скудноват в этом плане, но в этом году уже более расширенный список".

В свою очередь Кузнецов уточнил, что 22 мая летчики выступят в Борисоглебске в честь юбилея Борисоглебского учебного авиационного полка. "Дальше Казань, Кемерово, Челябинск... По всей стране до Сибири. Планов громадье", - сказал он.

Наталья Дмитрак