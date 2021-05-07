Посольство РФ в Вашингтоне: военное присутствие США в Сирии - незаконно

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американское военное присутствие на территории Сирии является незаконным, напомнило посольство России в Вашингтоне.

"Хотим напомнить: американское военное присутствие в Сирии является в первую очередь незаконным", - отмечается в опубликованном в соцсети сообщении посольства.

В нем также подчеркивается, что "у США нет никакого права критиковать законные действия Вооруженных сил России, которые находятся в Сирии по приглашению правительства страны".

Сообщение стало ответом на утверждения о том, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм деконфликтинга. Они содержатся в распространенном во вторник докладе и. о. генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, который охватывает период с 1 января по 31 марта этого года.