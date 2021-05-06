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ТАСС

В Пентагоне не уверены, что китайская ракета распадется при входе в атмосферу

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Запуск ракеты «Чанчжэн-5B»
Запуск ракеты «Чанчжэн-5B».
Источник изображения: The Yomiuri Shimbun/Reuters

В пресс-службе Космического командования ВС США отметили, что эта ракета не имеет нескольких ступеней, как многие другие

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Пентагон не уверен, что ракета "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B; Long March 5B), которая вывела на орбиту модуль китайской станции, распадется при входе в атмосферу. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Космического командования ВС США.

Говоря о возможности дать оценку вероятности того, что объект распадется при входе в атмосферу, представитель командования уточнил: "Не на данном этапе. Существует слишком много факторов, которые должны быть учтены так рано, например атмосферные условия и точный угол наклона объекта при входе в атмосферу".

Как ожидается, отметили в пресс-службе, "весь корпус ракеты войдет в атмосферу". "Конкретно эта ракета не имеет нескольких ступеней, как многие другие ракеты (т.е. нижняя ступень и верхняя ступень). Именно по этой причине размер [входящего в атмосферу объекта] необычно велик", - указали в командовании. Там также сообщили, что уведомляют Госдепартамент о "представляющих повышенный интерес" объектах, которые войдут в атмосферу.

Как сообщила в четверг пресс-служба, командование "осведомлено и отслеживает расположение китайской ракеты Long March 5B в космосе". Она пояснила, что на данный момент "точное место ее входа в атмосферу Земли не может быть определено". Ожидается, что объект войдет в атмосферу 8 мая.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, российские средства мониторинга отслеживают сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B. Падение несгораемых конструкций РФ не угрожает. В настоящее время ступень, сухой вес которой составляет 18 тонн, осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Как пояснили в Роскосмосе, время прекращения баллистического существования ступени ракеты-носителя CZ-5B с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

Китайский эксперт в области ракетных вооружений Сун Чжунпин заявил, что падение частей отработавших ракет-носителей нормально, а экологичное топливо конструкции не приведет к загрязнению акватории океана, где они должны упасть. Подозрения Запада насчет ракеты эксперт сравнил с рассуждениями о "китайской угрозе", нацеленными против аэрокосмической отрасли КНР.

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