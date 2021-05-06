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Интерфакс-АВН

США не удалось провести испытательный запуск МБР "Минитмен-3", он был отменен перед самым запуском

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Minuteman III
Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год.
Источник изображения: © AP Photo / Douglas C. Pizac

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, планировавшийся в среду, был отменен перед самым стартом, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

"Причины отмены запуска расследуются. Командование глобального удара изучает возможность переноса данного запуска", - говорится в сообщении.

Ракета должна была стартовать в 00:15 в четверг по времени Западного побережья США (10:15 мск) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Официальное сообщение Командования глобального удара США об отмене последовало только через примерно шесть с половиной часов после предполагавшегося времени запуска.

Невооруженная головная часть ракеты должна была, пролетев 6,76 тыс. км, поразить заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

"Цель программы испытаний МБР состоит в том, чтобы подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы оружия", - сообщили ранее в командовании.

Испытание МБР Minuteman III должно было стать уже вторым в 2021 году. Предыдущее было осуществлено 23 февраля текущего года. В среднем ежегодно осуществляются три-четыре таких пуска. В июле 2018 года одно из испытаний завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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