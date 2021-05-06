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ТАСС

Reuters: Blue Origin откроет продажу билетов на корабль New Shepard 5 мая

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Джефф Безос. Глава Blue Origin
Джефф Безос. Глава Blue Origin.
Источник изображения: Blue Origin

Ожидается, что стоимость суборбитального полета составит $200-250 тыс.

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса в среду откроет продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, будет обнародована информация о покупке билетов, времени полета, стоимости путешествия - подробности, которые годами держались в секрете.

New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и несколько минут провести в состоянии невесомости. Эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется заплатить $200-250 тыс.

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
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