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Интерфакс-АВН

Картаполов заявляет, что в случае избрания в Госдуму уйдет из Минобороны РФ

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва 5 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Андрей Картаполов заявил, что покинет ведомство в случае избрания на выборах в Госдуму, пока продолжает работу.

"Если меня изберут, тогда конечно, придется (уйти из Минобороны)", - сказал Картаполов в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, планирует ли он продолжать работу в Минобороны на время избирательной кампании, Картаполов ответил: "Действующее законодательство до начала избирательной кампании не требует, чтобы я прекращал исполнение своих профессиональных обязанностей".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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