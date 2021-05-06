Картаполов заявляет, что в случае избрания в Госдуму уйдет из Минобороны РФ

Москва 5 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Андрей Картаполов заявил, что покинет ведомство в случае избрания на выборах в Госдуму, пока продолжает работу.

"Если меня изберут, тогда конечно, придется (уйти из Минобороны)", - сказал Картаполов в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, планирует ли он продолжать работу в Минобороны на время избирательной кампании, Картаполов ответил: "Действующее законодательство до начала избирательной кампании не требует, чтобы я прекращал исполнение своих профессиональных обязанностей".