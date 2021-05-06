В РФ разрабатывают очки-эмулятор полноценного зрения для людей с одним видящим глазом

Устройство не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК "СПП", входит в Роскосмос) разрабатывает цифровые очки для эмуляции бинокулярного зрения для реабилитации людей с одним видящим глазом. Об этом говорится в проекте плана реализации программы диверсификации предприятия до 2025 года (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, среди проектов корпорации, находящихся в стадии разработки, есть цифровые очки для эмуляции бинокулярного зрения. "Изобретение относится к медико-техническому устройству реабилитации людей с одним видящим глазом и может быть использовано для эмуляции полноценного бинокулярного зрения, а также создания эмуляции бинокулярного зрения для лиц, у которых один глаз временно не дееспособен", - говорится в нем.

Согласно проекту плана, устройство позволит передавать полноценную картину бинокулярного зрения. В нем будет применяться научно-технический задел, компетенции, технологии, приобретенные в ходе предыдущих разработок. Устройство не имеет аналогов в мире, подчеркивается в документе.

"Предварительно выражена заинтересованность Министерства здравоохранения РФ в части включения проекта "Цифровые очки" в национальную программу "Здоровье", - уточняется в плане.