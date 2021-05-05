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HBL (Финляндия): хочешь мира — к миру и готовься

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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016".
Источник изображения: © AP Photo, Zha Chunming/Xinhua

Россию постоянно изображают агрессивным военным гигантом, который всем угрожает. Но это не так: США тратят на военные расходы в 13 раз больше средств, НАТО — в 18 раз больше, Китай — в четыре раза больше. Именно США и НАТО разжигают гонку вооружений и подталкивают мир к войне, считает автор.

США и НАТО, которые ведут себя все агрессивнее, в итоге вынудят Россию занять незавидное положение сателлита Китая

В ежегодном обзоре Стокгольмского международного института исследований проблем мира, посвященном средствам, которые в мире тратятся на вооружения, мы видим цифры, не соответствующие той картине в области безопасностью, что нам пытаются транслировать.

Россию изображают гигантом, который угрожает всем. Но на самом деле США тратят на военные расходы в 13 раз больше средств, чем Россия (а НАТО - в 18 раз больше). Китай - в четыре раза больше. У России, похоже, просто больше нет ресурсов, чтобы играть роль сверхдержавы.

Кроме того, вооруженные силы России отягчает ее чрезмерно большой ядерный арсенал - наследие Советского Союза. Расходы на него мешают разумно обновить структуру по обеспечению безопасности страны.

США и НАТО, которые ведут себя все более агрессивно, подталкивают Россию на незавидную позицию сателлита Китая. Мы со своей стороны в некоторой степени тоже этому способствуем, наращивая свои вооружения. Благодаря закупке истребителей Финляндия планирует в следующем году похвастаться местом в списке европейских стран, которые в процентном соотношении больше всех увеличили расходы на оборону.

Торстен Фагерхольм (Torsten Fagerholm) в своей статье от 28 апреля цитирует двух античных авторов: Вегеция и Платона. История же бесчисленное количество раз демонстрировала, что Вегеций ошибается, а Платон прав. Если готовишься к войне, войну и получишь.

Si vis pacem, para pacem ("хочешь мира - готовься к миру", парафраз крылатого выражения, которое приписывают Вегецию, - прим. перев.).


Клаус Монтонен (Claus Montonen)

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