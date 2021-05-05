Господство в небе – победа на земле

Су-30СМ усилят белорусскую группировку

В условиях наращивания сил НАТО в Польше и Прибалтике адекватным ответом Белоруссии могла быть только просьба к России усилить совместную группировку сил. Договоренность об усилении российского авиакрыла в Минске, достигнутая на переговорах лидеров двух стран, ознаменовала новый подход в реализации программы интеграции в практической военной плоскости.

Первым делом самолеты

Белоруссия на сегодня имеет в составе своих ВВС всего четыре новейших истребителя Су-30СМ, размещенных на 61-й авиабазе в Барановичах. Вывод о необходимости усиления совместной группировки боевой авиации напрашивался сам собой. Заказ 12 Су-30СМ Минском у России сиюминутно не решит вопрос господства в воздухе в контексте строительства и модернизации новых натовских аэродромов подскока в Эстонии и Литве. Аэродромы у вероятного противника уже есть, а самолетов у Белоруссии маловато.

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ, стоящий на вооружении белорусских ВВС, относится к поколению «4++». Он создан для завоевания господства в воздухе, способен блокировать аэродромы противника на большой глубине, эффективен при действиях против наземных объектов. Но с учетом размещения на эстонском аэродроме Эмори на ротационной основе истребителей пятого поколения F-22 «Раптор» и американских одноместных двухдвигательных штурмовиков А-10 «Тандерболт» II, предназначенных для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, обеспокоенность Александра Лукашенко легко объяснима.

Белорусские МиГи и Су придут на помощь авиации Балтийского флота и береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион», размещенным в полуэксклаве России ”

Ставка НАТО на переброску сил спецопераций к белорусским границам не скрывается – подготовка групп специального реагирования, в том числе в непосредственной близости от Риги, где были замечены американские конвертопланы CV-22 Osprey, предназначенные для переброски 24 парашютистов и до девяти тонн вооружений и оборудования, вызвала необходимость поставить вопрос ребром.

Для того чтобы нивелировать запущенный на Западе процесс по легитимизации откровенных самозванцев, от которых требуется лишь озвучивать тексты спецслужб США, и с целью уравновешивания сил в регионе переброска нескольких звеньев истребительной и, возможно, бомбардировочной авиации до всеобъемлющего завершения подписанного контракта о поставке истребителей Су-30СМ решит еще и проблему обучения белорусских летчиков.

Экипажи освоят новейшие машины на собственных военных аэродромах. Расширение спектра учений сверх плана позволит не только остудить горячие головы на Западе, но и успокоить местную «пятую колонну», для которой призывы самозваной когорты оппозиционеров о пользе интервенции, саботажа, забастовок, искусственной девальвации местной валюты и крушения белорусской экономики не считаются изменой родине.

Что до Союзного государства, то это образование сторонники бело-красно-белого флага не признают. Однако для того, чтобы успокоить наиболее ретивых из них, Лукашенко приходится лавировать – в своей интерпретации усиления совместного боевого авиакрыла он подчеркнул, что новые базы создаваться не будут и что белорусским летчикам в тандеме с россиянами будет дан карт-бланш в освоении самых совершенных образцов боевой техники и вооружения. Такова жизнь. Заигрывать с националистами Лукашенко приходится до сих пор, несмотря на явное снижение протестной активности сторонников сближения с Западом.

Мягкая посадка

Несмотря на то, что информационная война была проиграна и мягкая белорусизация ознаменовалась оголтелой русофобией сразу после непризнанных Европой белорусских выборов, власть удержалась. Во многом благодаря поддержке России, для которой изменение вектора пристрастий белорусских элит означало бы повторение украинского сценария и превращение Минска в плацдарм для атаки на Россию.

Так что скоро можно ждать мягких посадок наших истребителей на белорусской земле, маневров ВВС со смешанными белорусско-российскими экипажами, где будут отрабатываться задачи по уничтожению воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также при применении активных и пассивных помех. Задача контроля воздушного пространства для Су-30СМ – дело привычное. Боевой опыт, приобретенный российскими экипажами в Сирии, и анализ применения этой боевой машины в индо-пакистанском конфликте – неплохое подспорье для обучения боевых летчиков Союзного государства.

Фото: politryk.ru

Су-30СМ можно использовать и для управления групповыми боевыми действиями всех видов самолетов и вертолетов. А в составе белорусских ВВС помимо Су-30СМ имеется 28 глубоко модернизированных МиГ-29, получивших возможность дозаправки в воздухе, способных не только уничтожать цели ракетами «воздух-воздух», но и поражать объекты вражеской инфраструктуры ракетами «воздух-земля» Х-29 и Х-25МЛ, включая аэродромы противника.

Не остались без внимания и разработанные в штабах НАТО для сил спецопераций Польши и Литвы задачи по блокировке Калининградского особого района с моря. Белорусские МиГи и Су придут на помощь авиации Балтийского флота и береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион», размещенным в полуэксклаве России. МиГи белорусской модернизации имеют на вооружении противокорабельные ракеты Х-31 А/П и управляемые авиационные бомбы КАБ-500Кр/Л с лазерным наведением.

Чей спецназ сильнее

Но основной дисбаланс отчетливо прослеживается именно в численности сил спецопераций. В сравнении с постоянно наращиваемыми силами НАТО в Белоруссии всего три бригады ССО – это порядка шести тысяч бойцов. Конечно, это наиболее боеспособный элемент национальной армии, включающий в себя 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю гвардейскую отдельную воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка). Но его явно недостаточно.

Ряд белорусских подразделений выполняет задачи особой важности. Но они также весьма немногочисленны. Речь идет о 33-м гвардейском отдельном отряде специального назначения, который комплектуется только офицерами и прапорщиками, особый отряд специального назначения 5-й отдельной бригады специального назначения, также известный как «офицерская рота», 527-я отдельная рота специального назначения и 22-я рота специального назначения.

Эти подразделения незаменимы в разведке, выполнении различных задач специальными методами в целях прекращения вооруженного конфликта в отношении Республики Беларусь и, конечно же, контртеррористической и антидиверсионной деятельности.

Что касается противостоящего белорусам спецназа стран Балтии и Польши, то здесь асимметричная война рассматривается как приоритетное направление силового воздействия на восточных соседей.

Роль спецназа двух соседних с Белоруссией государств вполне очерчена. Если в мирное время он может быть задействован на территории этих стран в случаях, когда правоохранительные органы не обладают достаточным потенциалом для адекватной реакции на террористические действия, то в случае войны силы специальных операций являются основными подразделениями быстрого реагирования в любой локации мира. Естественно, для предотвращения угрозы национальному суверенитету балтийских республик. Угроза эта, по заявлению правительств Польши и Литвы, исходит от России. Следовательно, Россия прикрывает и террористическое – на их взгляд – правительство Лукашенко, поэтому функции противодействия терроризму не исключают и осуществление специальных операций на территории Белоруссии или России.

Боевой опыт спецназа «Айтварас», который на протяжении двух лет – с 2002 по 2004 год участвовал в операции международной коалиции в Афганистане «Несокрушимая свобода», обслуживая интересы США, является вполне подходящим для прокси-войны подразделением. К слову, после перерыва литовский спецназ принимает участие в операции международных сил на юге Афганистана с 2007 года.

Руками прокси

Следуя методике развертывания сил быстрого реагирования и концепции асимметричной войны, то есть боевых действий между противниками, в военных силах которых ощущаются существенные различия, стратегия и тактика, принятая на вооружение спецназом Литвы и Польши, весьма любопытна.

Чтобы компенсировать дисбаланс традиционных средств ведения боя, слабая сторона асимметричной войны обращается к нетрадиционным средствам, которые предполагают партизанскую войну, пассивное сопротивление, террористические акты, психологическую войну, поддержку антиправительственных группировок и движений. Суть асимметричного конфликта – это «политическое поражение великой державы в войне против заведомо более слабого противника, когда превосходство в военной силе не гарантирует победу и при определенных условиях может быть даже контрпродуктивным». Применительно к Литве, которая в состоянии задействовать силы спецопераций на территории соседней Белоруссии, асимметрия может подразумевать ситуацию, когда слабый игрок угрожает диверсией на стратегическом инфраструктурном объекте, расположенном не на своей территории.

Непредсказуемость исхода при явной несоразмерности силовых возможностей объединенных сил Литвы, Эстонии, Латвии и Польши – с одной стороны и России – с другой вынудили военных стратегов-сателлитов Вашингтона использовать стратегию поиска «слабостей сильного». Тактика «непрямых» военных действий, применяемая слабой стороной, более всего подходит для использования так называемых прокси – незаконных вооруженных формирований. Планы по их созданию на территории Белоруссии вполне реальны, мало того, озвучены. Базы подготовки, учитывая лесистую местность и обилие озер как источника воды, уже присмотрены.

Продолжается разработка сценариев парадоксальной конфликтной ситуации, при которой асимметричные действия прокси-сил, курируемых спецназом Литвы и Польши, предполагают рекрутирование не только этнических поляков на территории Беларуси как авангарда борьбы с российским влиянием, но и молодежи, которая последние 15 лет целенаправленно накачивалась идеологией и псевдоисторическими штампами.

Военная победа над Россией идеологов асимметричной войны не интересует в принципе, так как задачей является развязывание партизанской войны, которая перекинется на российскую территорию и инициирует этнические и религиозные распри уже внутри России. Главное – навязать России выгодный Балтии и Польше тип протекания конфликта.

Литовские и польские специалисты по дестабилизации и информационно-психологическому воздействию напрямую зависят от установок подразделений по интеграции сил НАТО в восточно- и центрально-европейских странах – участницах альянса, созданных для усиления интеграции их национальных вооруженных сил с вооруженными силами прочих членов НАТО.

Каждое из этих особых подразделений насчитывает минимум 42 человека. Задача данных подразделений – помощь в быстром развертывании многонациональных бригад из состава Объединенных оперативных групп повышенной готовности, в которые входят и спецподразделения Польши и Литвы. В Польше подразделения по «интеграции» созданы в городе Быдгощ, в странах Балтии – в каждой столице.

О польском подразделении спецназа JW Grom стоит рассказать отдельно. Этот отряд сотрудничает с другими спецподразделениями Польши: коммандос из Люблинца и морским подразделением специального назначения «Формоза». «Гром» напрямую взаимодействует с английским SAS, английским SBS, американскими «Зелеными беретами», спецподразделением «Дельта» и спецназом ВМС США SEALs «Морские котики».

Каждый спецназовец «Грома» обладает двумя специальностями, например радиотелеграфист может одновременно быть снайпером, сапер – химиком, медик – водителем. При этом любой боец имеет навыки из курса общей подготовки. Структура и численность JW Grom засекречены. Но по данным, просочившимся в открытую печать, в отряде около 800 человек.

Интересен факт, что руководство специальными войсками осуществляется командованием спецназа, которое не подчиняется Оперативному командованию вооруженных сил Польши. Это означает, что специальные войска могут осуществлять самостоятельные операции. Кроме того, в Польше функционируют и другие подразделения спецназа, общая численность которого составляет более трех тысяч человек.

Без ВВС и ПВО не обойтись

И все-таки при массированной атаке на Белоруссию, которая может произойти внезапно и к которой нужно быть готовыми, особенно с учетом демонизации и делигитимации Лукашенко на Западе, уничтожение десантов противника в воздухе становится приоритетной задачей.

Наращивание сил ПВО республики с одновременным усилением истребительного авиакрыла, а также увеличение возможностей для ведения воздушной разведки, в том числе с помощью самых современных российских беспилотников, уже успевших зарекомендовать себя в Сирии, с практическим потолком, превышающим хваленые «Байрактары», вероятнее всего, произойдет в самое ближайшее время.

Это показали февральские переговоры в Сочи, где лидеры двух стран не раз подчеркивали, что личная дружба в вопросах глобальных перспектив интеграции должна служить катализатором ускорения необратимых процессов сближения двух стран и братских народов. Белоруссия в военно-технической сфере и быстрой реакции на угрозы и вызовы у границ без России не справится, что для Лукашенко, судя по всему, теперь очевидно, как божий день.

Владимир Ераносян

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года