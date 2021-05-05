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Известия.ru

В Пентагоне рассказали о беспрепятственном выводе войск из Афганистана

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zuma/Timothy L. Hale

Вывод американских войск из Афганистана проходит беспрепятственно, заявил в понедельник, 3 мая, официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, происходившие в минувшие выходные «небольшие атаки» не нанесли большого урона американским военным, оборудованию и базам, пишет Reuters.

«Мы пока не видели ничего, что повлияло бы на вывод или значительно сказалось на окончании миссии в Афганистане», — сказал Кирби.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты не намерены покидать Афганистан, несмотря на вывод войск из страны. По его словам, Вашингтон продолжит оказывать содействие достижению примирения между властями Кабула и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

29 апреля Соединенные Штаты подтвердили начало вывода войск из Афганистана. Причем на первом этапе операции американский контингент в стране возрастет в целях безопасности. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.

О том, что США с 1 мая начнут вывод своего контингента из Афганистана, 14 апреля объявил американский президент Джо Байден. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате военные США в полном составе уже покинут страну.

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Афганистан
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Небо РЛК
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