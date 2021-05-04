США пойдут на стабилизацию отношений с РФ, если Москва тоже нацелится на это - Блинкен

Лондон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Глава госдепа пояснил, что в случае с РФ Вашингтон принимает решения именно в зависимости от того, как поступает Москва. "Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заявил он.