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Интерфакс-АВН

США пойдут на стабилизацию отношений с РФ, если Москва тоже нацелится на это - Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © REUTERS, Virginia Mayo/Pool via REUTERS

Лондон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Глава госдепа пояснил, что в случае с РФ Вашингтон принимает решения именно в зависимости от того, как поступает Москва. "Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заявил он.

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Страны
Россия
США
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