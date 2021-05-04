Перспективы вступления Украины в НАТО обсудят на саммите альянса в июне - Дуда

Киев. 3 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

"На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО", - заявил Дуда во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга для представителей прессы о будущем европейской политики.

16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Зеленский заявил, что "рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства".