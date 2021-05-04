Более 100 учений до конца года - РВСН

Более 100 различных учений планируется провести в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в летнем периоде обучения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. «В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастёт и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных», - уточнили в департаменте.

В РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.