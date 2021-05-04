ВДВ в 2021 году получат более 13 тыс. средств десантирования - Минобороны РФ

Десантирование зенитной установки вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД.

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска в этом году получат более 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"До конца 2021 года в Воздушно-десантные войска поступит более 13 тыс. современных комплектов средств десантирования и парашютных систем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что до конца года планируется обеспечить новыми средствами десантирования еще два парашютно-десантных батальона на БМД-4М.

"На вооружение будет принята парашютно-грузовая система для десантирования грузов полётным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолётов типа Ил-76", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.