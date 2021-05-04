Войти
Интерфакс-АВН

Целью северокорейской политики США является поиск решения вопроса о денуклеаризации - советник Байдена по нацбезопасности

196
0
0
Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Политика США в отношении КНДР не является враждебной, она направлена на поиск решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решения, направлена на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Северной Кореей для обсуждения практических шагов в области денуклеаризации.

"Мы готовы к дипломатическим шагам для достижения этой конечной цели, но следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели", - сказал Салливан.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и его команда в отношении Пхеньяна не будут следовать в русле политики предыдущих американских администраций, которая не принесла реальных результатов в области денуклеаризации. Новая политика Вашингтона в отношении КНДР "не будет направлена на достижение большой сделки, и она не будет полагаться на стратегическое терпение", она "требует взвешенного, практического подхода".

Заявления Салливана прозвучали вскоре после того, как директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гун сказал, что утверждения президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неуправляемый кризис и вынуждает Пхеньян принять ответные меры.

Байден, выступая на этой неделе в американском Конгрессе, заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности", США будут противодействовать ей "посредством дипломатии и твердого сдерживания".

"Несомненно, что глава исполнительной власти США в свете современной точки зрения совершил большую ошибку. Теперь, когда стало ясно, в чем суть новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены настаивать на соответствующих мерах" - процитировало заявление Квон Чон Гуна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Ливан
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2021
Foreign Affairs (США): безумная авантюра Америки в Индо-Тихоокеанском регионе
14.08.2017
"Не смотрите на ядерный гриб"
15.08.2016
Подводный флот Израиль не подведет
03.07.2015
Обнародована стратегия США, предусматривающая противодействие России
20.04.2011
Израиль против Ирана
02.02.2007
Военный баланс "неполярного" мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 05:16
  • 1
Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая
  • 04.05 05:00
  • 1
Су-30СМ2: всё ближе к Су-35
  • 04.05 02:12
  • 7
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 04.05 02:11
  • 6
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 01:51
  • 2
В Сети показали, как АК-12 мощно "уделал" американский бронежилет
  • 04.05 01:00
  • 9
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 04.05 00:51
  • 53
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 04.05 00:11
  • 1
Борьба соседей за воду и землю
  • 03.05 22:24
  • 10
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 03.05 22:16
  • 2
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации
  • 03.05 20:33
  • 2
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 03.05 15:51
  • 219
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 03.05 15:15
  • 4
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих, военных, дипломатов, главы ЦБ РФ
  • 03.05 05:47
  • 2
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 02.05 13:50
  • 10
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ