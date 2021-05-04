Целью северокорейской политики США является поиск решения вопроса о денуклеаризации - советник Байдена по нацбезопасности

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Политика США в отношении КНДР не является враждебной, она направлена на поиск решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решения, направлена на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Северной Кореей для обсуждения практических шагов в области денуклеаризации.

"Мы готовы к дипломатическим шагам для достижения этой конечной цели, но следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели", - сказал Салливан.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и его команда в отношении Пхеньяна не будут следовать в русле политики предыдущих американских администраций, которая не принесла реальных результатов в области денуклеаризации. Новая политика Вашингтона в отношении КНДР "не будет направлена на достижение большой сделки, и она не будет полагаться на стратегическое терпение", она "требует взвешенного, практического подхода".

Заявления Салливана прозвучали вскоре после того, как директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гун сказал, что утверждения президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неуправляемый кризис и вынуждает Пхеньян принять ответные меры.

Байден, выступая на этой неделе в американском Конгрессе, заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности", США будут противодействовать ей "посредством дипломатии и твердого сдерживания".

"Несомненно, что глава исполнительной власти США в свете современной точки зрения совершил большую ошибку. Теперь, когда стало ясно, в чем суть новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены настаивать на соответствующих мерах" - процитировало заявление Квон Чон Гуна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).