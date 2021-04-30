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Интерфакс-АВН

Принимаются все необходимые меры по урегулированию конфликта на границе Таджикистана и Киргизии - генсек ОДКБ

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии должен быть прекращён, разрядить ситуацию нужно мирным путем, заявил в четверг генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"В ОДКБ считают, что данный конфликт должен был прекращён. Его нужно решить мирным путём. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта", - сказал Зась, слова которого цитирует пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "в ОДКБ подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе".

"Находившийся сегодня в Душанбе генеральный секретарь ОДКБ обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Таджикистана и Киргизии Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым", - отметил Зайнетдинов.

Ранее сообщалось, что в четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В четверг в Душанбе Комитет секретарей советов безопасности государств-членов высказался за наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ в борьбе с терроризмом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане. Двумя днями ранее, 27 апреля, в столице Таджикистана состоялось заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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