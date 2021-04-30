Первая партия систем ПВО С-400 может прибыть в Индию к концу года - посол Индии в Москве

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый полк зенитных ракетных систем С-400 будет поставлен в Индию к концу года, сообщил в четверг посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.

"В конце года. Договор осуществляется в соответствии с графиком", - сказал Варма журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что реализация контракта на поставку С-400 Индии идёт по плану.

"В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе", - сказала 12 апреля официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.

В феврале на выставке Aero India 2021 замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов сообщил, что индийские специалисты в январе прибыли в Россию и приступили к обучению работе с С-400.

С-400 "Триумф" - современная зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ.