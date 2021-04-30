Войти
Интерфакс-АВН

Первая партия систем ПВО С-400 может прибыть в Индию к концу года - посол Индии в Москве

62
0
0
Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый полк зенитных ракетных систем С-400 будет поставлен в Индию к концу года, сообщил в четверг посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.

"В конце года. Договор осуществляется в соответствии с графиком", - сказал Варма журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что реализация контракта на поставку С-400 Индии идёт по плану.

"В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе", - сказала 12 апреля официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.

В феврале на выставке Aero India 2021 замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов сообщил, что индийские специалисты в январе прибыли в Россию и приступили к обучению работе с С-400.

С-400 "Триумф" - современная зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Похожие новости
12.01.2021
Индия направляет в РФ группу военных учиться эксплуатировать С-400 - СМИ
22.06.2020
Министр обороны Индии приедет в Москву на парад и проведет переговоры с Шойгу - газета
18.11.2019
Контракт на поставку С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс - Путин
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече