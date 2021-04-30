Путин будет определять "красные линии", ущемляющие интересы России, в каждом конкретном случае - Песков

Петропавловск-Камчатский. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин будет формулировать "красные линии", ущемляющие интересы России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сказал, что мы не будем сами заходить за "красные линии", и никому не позволим заходить за "красные линии", которые мы будем определять сами", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Отвечая на вопрос о том, в чем состоят эти красные линии, пресс-секретарь президента сказал: "это национальные интересы России".

"Я думаю, что президент Путин не заставит себя долго ждать. Каждый раз он будет формулировать те моменты, которые являются "красными линиями", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, как на Западе будут узнавать о том, что пересекли "красную линию".

По его словам, это будет происходить "заранее".