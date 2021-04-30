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Интерфакс-АВН

Напряжение на границе с Украиной "остается выше нормы" - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Петропавловск-Камчатский. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Напряжение на российско-украинской границе по-прежнему сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что напряжение было изрядным и то, что оно остается выше нормы, - это очевидно", - сказал Песков в четверг в программе "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, насколько Россия "была близка к войне с Украиной в последние дни".

Он также заявил, что "провокационные действия вооруженных сил Украины на линии разграничения действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам".

"Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Очевидным также является факт, что и заявления США в поддержку Киева, и действия США - мы помним неоднократные засылки грузовых военных самолетов, которые привозили вооружения на Украину, перечисление денежных средств с прямым разъяснением, что это на укрепление оборонного потенциала Украины, конечно, это все на руку тем самым вооруженным силам Украины, которые заняли провокационную позицию", - отметил Песков.

"Вопрос - насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины? И насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на демонстрацию в Киеве, если я не ошибаюсь, в поддержку бригады СС "Галичина"?", - сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают".

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Страны
Россия
США
Украина
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