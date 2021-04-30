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Интерфакс-АВН

РФ не будет терпеть поведение, демонстрируемое Чехией, Болгарией и Прибалтикой - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена терпеть отношение, демонстрируемое Чехией, Болгарией и странами Балтии, но хочет быть со всеми государствами в добрых отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем", - сказал он в интервью программе "Большая игра", отрывок из которой показали в эфире Первого канала.

"Как сказал Путин, так будет теперь и дальше, но главное, все-таки, это желание России быть в добрых отношениях", - продолжил представитель Кремля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Чехия
Персоны
Путин Владимир
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