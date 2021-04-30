Кораблей много не бывает - Главком ВМФ России

На Средне-Невском Судостроительном Заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12700.

В торжественном мероприятии принял участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Владимир Королёв, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов, а также работники и ветераны АО «СНСЗ».

Право разбить традиционную бутылку шампанского о корпус корабля предоставили заслуженному сотруднику завода – начальнику отдела систем автоматизированного проектирования Александре Кирюшкиной.

В своем выступлении перед кораблестроителями, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Средне-Невский Судостроительный Завод в полной мере освоил серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700, которые отличаются превосходными характеристиками в своем классе и неоднократно доказали это, выполняя широкий спектр задач в составе Военно-Морского Флота»

«Главное командование ВМФ РФ рассматривает возможность заказа еще одной серии кораблей противоминной обороны проекта 12700. Кораблей много не бывает... Думаю, будем дополнительно заказывать серию данных королей. Они отвечают вызовам и угрозам на море», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии спуска на воду корабля ПМО «Петр Ильичев» на «Средне-Невском судостроительном заводе».

Главком ВМФ, также, подчеркнул, что «у кораблей проекта «большой модернизационный запас. При создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии и аналогов у этих кораблей в мире нет. Андреевский флаг на «Петре Ильичеве» поднимут уже в этом году - раньше запланированных сроков».