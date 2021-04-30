SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1503 аппаратов

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1503 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля.

Запуск был осуществлен в среду 23:44 по времени Восточного побережья США (в четверг в 06:44 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в седьмой раз, через 8 минут 37 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.