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Интерфакс-АВН

США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - Байден

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Президент США Джозеф Байден
Президент США Джозеф Байден.
Источник изображения: defensenews.com

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - США предупредили Китай, что в рамках защиты американских интересов в мире они будут усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил президент США Джо Байден.

"Я сказал президенту Си (председателю КНР Си Цзиньпину - ИФ), что мы будем поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, как мы делаем это вместе с НАТО в Европе, но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта", - сказал он в первом после вступления в должность обращении к Конгрессу США.

Байден отметил, что также сказал Си Цзиньпину, что "приветствуют конкуренцию", но "абсолютно ясно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям".

По словам президента, "Америка будет противостоять несправедливой торговой практике, которая подрывает интересы американских рабочих и промышленности, такой, как субсидии государственным предприятиям и кража американских технологий и интеллектуальной собственности".

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Страны
Китай
США
Проекты
NATO
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