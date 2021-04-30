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Интерфакс-АВН

Разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников OneWeb внесены в каталог космических объектов - Минобороны РФ

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Запущенные в понедельник на ракете "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" 36 британских спутников вместе с разгонным блоком "Фрегат" внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщает Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и 36 космических аппаратах "Ван Веб" (One Web)", - говорится на сайте ведомства.

В сообщении также отмечена работа офицеров ЦККП, которые "провели анализ и обработку координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС".

Ранее 26 апреля ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" с партией из 36 спутников связи британской компании OneWeb. Через несколько часов спутники уже были выведены на орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат".

Настоящее количество космических аппаратов OneWeb на орбите составляет 182 единицы.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации об искусственных космических объектах.

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