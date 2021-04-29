The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России

Когда в Вашингтон приходит новая администрация, цветистая риторика и радужные обещания зачастую менее показательны, нежели то, кого назначают на ключевые должности в правительстве. Именно поэтому многие из самых грязных кампаний в Вашингтоне представляют собой закулисную борьбу за потенциальные назначения.

Успех кампании по блокированию кандидатуры эксперта Мэтью Рожански (Matthew Rojansky) на пост директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме является не только печальным отражением токсичности дебатов о политике в отношении России, но и зловещим знаком для будущей внешней политики Байдена.

Будучи директором Института Кеннана в Центре имени Вудро Вильсона, Рожански открыто выступает за продиктованный здравым смыслом реализм в отношениях Соединенных Штатов с Россией. Столкнувшись с тем, что президент Байден назвал "каскадом кризисов" - пандемия, экономический кризис, а также рост уровня неравенства, беспорядки на почве расовых разногласий и катастрофическое изменение климата, - Соединенные Штаты должны избегать изнуряющих конфликтов за границей, чтобы восстановить силы внутри страны и сосредоточиться на противостоянии реальным вызовам безопасности нашего времени.

Поскольку Китай постепенно превращается в практически равного соперника, как говорят представители администрации, нам необходимо попытаться разобщить Россию и Китай, а не подталкивать их навстречу друг другу. Как написал Рожански, "задача Америки состоит не в том, чтобы заменить вражду к России партнерством <…> Она заключается в том, чтобы управлять текущей конкуренцией таким образом, чтобы защитить жизненно важные интересы Соединенных Штатов, минимизируя риски и издержки и предоставляя пространство для избирательного сотрудничества". Соединенные Штаты действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области восстановления механизмов контроля над ядерным оружием, в вопросе стабилизации ситуации в Афганистане после ухода американских военных, в области борьбы с изменением климата и так далее. Для этого нужно расширять диалог и взаимодействие и минимизировать позерство и конфронтацию.

Сдержанный реализм Рожански никак не согласовывается с жестким консенсусом внешнеполитического истеблишмента. Внешнеполитические круги считают Россию слабой и выставляют Путина воплощением зла. Они называют хакерскую атаку на системы компании SolarWinds "актом войны", хотя эксперты из рядов разведки считают ее "зондированием почвы и такой шпионской операцией, в проведении которых сами Соединенные Штаты достигли большого мастерства". Очевидно, внешнеполитический истеблишмент намеревается расширить обязательства Соединенных Штатов перед Украиной, выписав чек, который американский народ не желает оплачивать. Новые санкции против России недальновидны, и, скорее всего, они подтолкнут Москву еще ближе к Пекину. В результате мы получаем самоусиливающуюся спираль напряженности и враждебных позиций, которая укрепляет положение "ястребов" с обеих сторон. Взгляды Рожански обеспечили бы администрации Байдена необходимый баланс среди таких голосов, как Виктория Нуланд, новая заместительница госсекретаря США по политическим делам.

Из-за его независимых взглядов Рожански называют союзником Путина, сторонником партнерства с Россией и оппонентом дела защиты прав человека в России. На самом же деле Рожански придерживается традиции Джорджа Кеннана, чьим именем был назван институт, который он возглавляет. Кеннан помог сформулировать американскую политику сдерживания Советского Союза после второй мировой войны. Но в конце холодной войны он предупреждал о рисках расширения НАТО на восток. В этом вопросе его единомышленниками были многие из самых ярых поборников холодной войны, включая Пола Нитце (Paul Nitze), Ричарда Пайпса (Richard Pipes), Сэма Нанна (Sam Nunn) и Роберта Макнамара (Robert McNamara). Как они и предсказывали, продвижение НАТО к границам России вызвало враждебную и националистическую реакцию со стороны России, что стало непосредственной причиной конфликтов в Грузии, а теперь и на Украине.

К сожалению, сегодня дебаты по поводу расширения НАТО невозможны, потому что его противников клеймят как еретиков. Если Рожански считают "противоречивой" кандидатурой, как написало издание Politico в заголовке одной своей статьи, значит ведущие СМИ и внешнеполитический истеблишмент клеймят тех, кто стремится к дипломатии, кто надеется избежать ненужных конфликтов и кто призывает к укреплению сотрудничества в сферах общих интересов. Это не предвещает ничего хорошего для политики Соединенных Штатов в отношении России. Более того, это является тревожным отражением ограниченности наших внешнеполитических дискуссий.

Вступив в должность президента, Байден пообещал "внешнюю политику для среднего класса", косвенно признав, что неудачи минувших десятилетий принесли выгоду очень ограниченному числу людей. Чтобы сдержать это обещание, необходимо радикальным образом пересмотреть стратегию. Байден уже сделал первые шаги, исправив некоторые из самых вопиющих ошибок Дональда Трампа: он вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату и ВОЗ, отменил запрет на въезд граждан мусульманских стран, начал переговоры по возвращению в соглашение по иранской ядерной программе и продлил срок действия договора СНВ-III. Важной составляющей этих усилий, несомненно, должен стать пересмотр наших отношений с Россией, а также снижение напряженности вокруг Украины и российской границы. Сделать это будет намного труднее, если в администрации Байдена не найдется места таким разумным экспертам, как Рожански.

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Комментарии читателей

Jklfairwin

С Россией необходимо взаимодействовать практически во всех сферах, имеющих большое значение для Соединенных Штатом и всего мира, как с равным игроком - как минимум на дипломатическом уровне. Мы можем занимать любые позиции, которые позволит нам наше лицемерие, по таким вопросам, как права человека, безопасность, экспансионизм, демократия, правосудие и так далее, но мы должны поддерживать прочные и эффективные дипломатические отношения с Россией, а также с Китаем. Неоконсерваторы слишком долго единолично управляли американской внешней политикой, и это привело к катастрофическим результатам. Пришло время признать реальность и начать трезво смотреть на вещи.

Free 2 Speak

Величайшее заблуждение о том, что человек или страна могут поддерживать рациональный, разумный диалог или взаимодействовать со страдающим манией величия тираном, - это опасный подход к дипломатии. В большинстве случаев этот тиран будет воспринимать такой подход как проявление слабости. Из-за жадности Запада у нас теперь две крупные ядерные тирании - одной из них 100 лет, вторая же моложе и сильнее. Говори мягко, но при этом держи в руках большую дубину - это до сих пор весьма разумный подход.

Mbeck1

С момента аннексии Крыма - и независимо от любви республиканцев к Путину - Соединенные Штаты заняли в отношении России реакционную позицию. Пока Россия не освободит Крым, пока она не перестанет поддерживать войну на востоке Украины, никаких послаблений в нашей российской стратегии быть не должно. Тем не менее, исторически Россия сталкивалась с угрозами со стороны Европы, и расширение НАТО усугубило ее страхи, подстегнув ее к новым бесчинствам.

К сожалению, в том мире, в котором мы живем, мы не можем изолировать Россию. В ближайшем будущем Россия не освободит Крым и не покинет Донбасс. Но есть множество вопросов, которые требуют взаимодействия НАТО/США с Россией, включая противодействие продолжающимся попыткам дестабилизировать Евросоюз и Америку.

Некоторые эксперты в области внешней политики считают, что снижение градуса и перезагрузка отношений с Россией - это умиротворение агрессора. Возможно. Но наши санкции против России продолжают наносить ей ущерб, и любое ослабление укрепит ее - из-за ее бескомпромиссности.

OldUncleTom ответил Mbeck1

Последним европейцем, угрожавшим России, был Гитлер. К сожалению, русские воспринимают окружающий их мир сквозь призму Наполеона и Гитлера, и они считают Евросоюз набирающей мощь империей. Возможно, потому что сами они так и поступили бы. Российская империя не смогла бы вырасти до своих громадных размеров, охватив 11 часовых поясов, если бы она была мила с другими народами.

Vvandreev

Действительно, решение расширить границы НАТО было глупым. Россия была слабой во всех смыслах, и мы могли легко оставить ее слабой, но при этом дружественной страной. Невозможно уничтожить такую большую страну, не спровоцировав ядерный холокост, который способен поглотить всех нас. Однако левые и правые объединились в своей глупости, и теперь мы имеем неуступчивого противника, который сделает все возможное, чтобы отплатить нам той же монетой. Мы выиграли в холодной войне во многом благодаря тому, что Советский Союз и Китай конфликтовали друг с другом и мы этим воспользовались. В настоящий момент Китай - наш противник, а Россия - наш естественный союзник, с которым мы не хотим сближаться без каких-либо на то причин. Будет глупостью и дальше разжигать враждебность по отношению к России только потому, что в 2016 года она помогла Трампу. Байден продемонстрировал своим примером, что русские не могут помочь Трампу, если его соперником является умный политик. В 2016 году горстка лузеров проиграла лузеру. Вот и все.

Eilis Nic Ionmhain

Мировая арена изменилась. Пекин это знает, но Запад, очевидно, предпочитает этого не замечать, продолжая следовать стратегиям, которые перестали быть эффективными, и цепляясь за политику холодной войны. Территории и интересы России будут наилучшим образом защищены в том случае, если она заключит альянс с Западом и его союзниками. Именно в этом направлении нам нужно двигаться, если мы хотим установить баланс сил. Австралия уже испытывает на себе давление Пекина, как Тайвань и Япония. Пекин контролирует очень большую и деятельную страну. И только дурак решит, что ему можно противостоять в отсутствие альянса России и Запада. Россия стала союзницей во время Второй мировой войны, и без России мы не победили бы нацизм - как минимум к 1945 году. Когда Советский Союз рухнул, Запад воспользовался своим преимуществом и изменением баланса сил. Это должно было стать моментом сотрудничества, выстраивания взаимодействия и создания альянса. Сейчас уже практически невозможно исправить ту близорукую ошибку, но у нас еще есть немного времени.

SpacemanSpiff2010

Путин - убийца и глава бандитской группировки, поэтому трамповская политика умиротворения была отвратительной. Тем не менее, даже если мы будем ясно понимать, с кем имеем дело, это не должно мешать нам трезво оценивать политическую реальность и искать возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией там, где можно. Мы не должны ни заискивать, ни унижать Россию, но мы должны сделать мир более благополучным, безопасным и справедливым.

Kickin Donkey

Должен быть способ заставить Путина заплатить высокую цену за его действия и при этом не разрушить ту глубинную структуру, которая делает возможным сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией.

NOP

Я так рад, что этого парня не утвердили. Писать о "разумности" после того, как Россия вторглась на территорию Молдавии, Грузии и Украины, как она проводила ковровые бомбежки в Сирии, травила людей "Новичком" по всему миру, убила Немцова, посадила Навального в тюрьму. Кстати, ни Молдавия, ни Грузия, ни Украина не входят в состав НАТО. Россия атакует только те страны, которые не входят в НАТО, потому что она понимает только силу.

Native Earthling ответил NOP

То есть вы выступаете за сохранение напряженности в отношениях? На каждый грех России, который вы упомянули, можно с легкостью найти равноценный - или даже худший - американский эквивалент. Автор статьи выдвигает разумную мысль. Дипломатия - тяжелая работа, однако она не требует неослабевающего напряжения.

Cold One

Я просто глазам своим не верю! Кто-то наконец написал, а The Washington Post опубликовала убедительную, связную и содержательную статью о том, какой должна быть наша позиция в отношении России. 95 процентов американцев не могут показать Украину на карте. Никто не пойдет на войну с Россией из-за Украины, когда очевидное решение конфликта заключается в том, чтобы украинское правительство просто предоставило некоторую автономию Донбассу. И, хотя все мы любим Джо Байдена, мы должны согласиться с тем, что его внешняя политика пока что определяется ностальгией и ненужным риторическим потаканием тому самому "внешнеполитическому истеблишменту", который автор статьи совершенно справедливо критикует.

Катрина ванден Хювел (Katrina vanden Heuvel)