Цензор.НЕТ(Украина): как азербайджанские байрактары уничтожили главный козырь Армении в войне за Карабах

Нет сомнений, что уничтожение ПВО Армении в Карабахе привело к разгрому артиллерии и к быстрому поражению в войне. За 44 дня войны Армения потеряла не менее 320 артиллерийских орудий, самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня, в основном в результате ударов дронов «Байрактар».

Рассказ артиллериста батареи 152 мм пушек Гиацинт-Б ВС Армении Тиграна Даниеляна о войне в Карабахе

"27 сентября, в 12 часов, мы двинулись в Арцах, и мое непосредственное участие в боевых действиях закончилось в ночь на 21 октября, когда БПЛА поразил нашу последнюю пушку возле церковного комплекса Амарас", - рассказал корреспонденту Panorama.am 23-летний доброволец Тигран Даниелян. Он пошел добровольцем сразу после того, как узнал весть о войне, после чего к нему домой уже доставили официальное уведомление (Таким образом, из рассказа военнослужащего мы можем сделать вывод, что армия Армении провела мобилизацию резервистов и начала переброску своих главных сил в Карабах сразу в день начала войны 27 сентября, всего за несколько часов. Монастырь Амарас находится близ города Физули, который азербайджанцы взяли 17 октября, и армянские части вели сдерживающие бои, чтобы не допустить дальнейшее наступление. Быстрое крушение армянской обороны объясняется именно уничтожением артиллерии - Ю.Б.).

Как рассказывает Тигран, с начала войны с 65 военнослужащими их артиллерийского дивизиона и с 6 артиллерийскими орудиями они участвовали в основных боевых действиях на южном направлении (видимо, либо в рассказе либо в расшифровке ошибка - 6 орудий и 65 военнослужащих, это, очевидно, состав артиллерийской батареи - Ю.Б.). Враг только с помощью БПЛА смог вывести из строя их пушки, так как снаряды азербайджанских артиллеристов падали слишком далеко от целей из-за незнания расчетов (Действительно, видео артиллерийских позиций армянской армии, которые были бы разбиты артогнем Азербайджана пока не были представлены, на видео поражения армянских "Гиацинтов" заметны только удары управляемых бомб дронов "Байрактар" - Ю.Б.). К последней базе, монастырскому комплексу Амарас, они добрались с 1 пушкой и 25 военнослужащими. 21 октября в результате удара по пушке БПЛА погибли еще 7 из них, и 9 были ранены.

Узнав, что в конце из всего взвода в живых остались только 9 человек (судя по словам солдата, взвод из трех "Гиацинтов" потерял два орудия, а затем в результате удара БПЛА уничтожена последняя пушка и убито и ранено 16 военнослужащих взвода - Ю.Б.), Тигран сказал: "Мы встретились с заместителем командира полка по работе с личным составом, который сказал, что фактически мы не можем принимать участие в боевых действиях, потому что техника повреждена, командир ранен, а его заместитель погиб. Нас привезли в село, где были такие же солдаты, как мы, чья боевая техника тоже была уничтожена врагом. Среди них были и те, кто находился в тяжелой психологической ситуации в результате войны".

"Во время апрельской войны 2016 года и в годы службы я был артиллеристом. На этой войне я также был артиллеристом, совсем не имел представления про боевые действия пехоты (отсутствие индивидуальной подготовки заметно снижает мотивацию личного состава, даже если он не находится в непосредственном контакте с противником - Ю.Б.). Я не умел держать оружие так, чтобы закрывать уязвимые места грудной клетки, не знал также правил оказания первой помощи. Во время войны был случай, когда Арам из мобилизационных ресурсов нашего взвода (так в тексте, очевидно, речь идет о мобилизованном солдате - Ю.Б.) отдавал свою душу прямо у меня на руках, а я не знал, как оказать ему первую помощь. Мы даже не имели понятия, я порвал его одежду, плечевые кости у него были раздроблены, я не знал, в какую сторону повернуть тело, спрашивал у командира, а он тоже был ранен…", - вспоминает тяжелые ситуации Тигран. (Потери убитыми в армянской и азербайджанских армиях намного превышают потери тяжелоранеными, это говорит о плохой подготовке личного состава, и плохом медицинском обеспечении - Ю.Б.).

Дальнобойная артиллерия была главным козырем Армении в Карабахе. Главный удар Азербайджана был нанесен, как и ожидалось, вдоль границы с Ираном. Последним рубежом обороны был город Джебраил, от него до границы всего 13 километров. Учитывая, что дальность стрельбы Гиацинта обычным снарядом - до 28 км, то Гиацинты могли простреливать весь район боевых действий. Эти дальнобойные орудия стали важной целью для азербайджанских дронов Байрактар.

По данным голландских исследователей Oryx на видео из Карабаха зафиксировано поражение 12 пушек "Гиацинт". О факте поражения как минимум 5 "Гиацинтов" на южном направлении 26 октября сообщали многие источники, кадры с поражением этих пушек широко тиражировались с канала Минобороны Азербайджана.

Нет сомнений, что уничтожение ПВО Армении в Карабахе привело к разгрому артиллерии и, таким образом, к быстрому поражению в войне. За 44 дня войны Армения потеряла, судя по фото и видео в Карабахе, не менее 320 артиллерийских орудий, самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня, в основном в результате ударов дронов "Байрактар".

Юрий Бутусов