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ТАСС

Оба создаваемых в России лунных корабля будут садиться при возвращении под Оренбургом

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что изначально было выбрано четыре локации - вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Общий район посадки в районе Оренбурга выбран и для перспективного корабля "Орел", и для "Орленка". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

"Корабли "Орел" и "Орленок" будут иметь общий район посадки, расположенный в районе Оренбурга. Ближайшие населенные пункты - с. Крючковка, с. Буранычи, с. Старицкое, с. Цветочное", - сказал Мухамеджанов.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, изначально было выбрано четыре локации - вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска. Полностью соответствовали предъявляемым требованиям территории в районах Оренбурга (радиус - 8 км) и Рубцовска (радиус - 10,5 км). "Рубцовск находится в 3 600 км от изготовителя, куда необходимо будет доставить корабль после приземления, а Оренбург - в 1 500 км, что сокращает расходы и время доставки корабля", - отметил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

При создании "Орленка" будет использовано не менее 90% составляющих корабля "Орел". Этот корабль будет двухместным и более легким, чем четырехместный "Орел". Предполагается, что он будет весить не более 16 тонн, его сможет отправить ракета "Ангара". Впервые "Орленок" будет запущен ближе к 2028 году в рамках летной программы к Луне.

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Ангара
Проекты
Восточный Космодром
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