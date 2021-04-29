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Интерфакс-АВН

Лавров советует Евросоюзу лучше контролировать ситуацию с торговлей оружием на своей территории

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Глава МИД РФ напоминает о событиях, предшествовавших Первой мировой войне

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров, в ответ на подозрения в причастности России ко взрывам на складах с боеприпасами в Болгарии, призвал Евросоюз озаботиться информацией о том, что хранением и торговлей оружием в ряде его стран-членов занимаются частные лица.

"Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, хранению оружия, боеприпасов, имеют отношения какие-то частные предприниматели", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года. Речь, в том числе, идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, а также о связи этих взрывов с попытками отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

"Евросоюз все-таки должен ответить на вопросы, которые мы задали и которые заключаются в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием", - подчеркнул министр.

Лавров также отметил: "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, хотя, судя по всему, к этому идет".

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Страны
Болгария
Россия
Чехия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
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