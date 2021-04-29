Пентагон призвал Иран к деэскалации на море

США хотят деэскалации напряженности на море с Ираном, чтобы в будущем не допустить возможных просчетов. Об этом 27 апреля на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана 2 апреля якобы окружили два корабля Береговой охраны США в Персидском заливе.

«Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть просчетов», — сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море является постоянной проблемой на протяжении долгого времени. Он добавил, что в Пентагоне не видят такого же поведения со стороны ВМС Ирана, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что брифинг проводился до того, как стало известно, что патрульный корабль ВМС США 27 апреля произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров КСИР. По информации ВМС США, экипажи неоднократно по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры. По утверждению американской стороны, поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации».

2 января разведслужбы США предположили, что Иран повысил уровень боеготовности части своих морских сил в районе Персидского залива. Источник телеканала CNN ранее сообщал, что Тегеран якобы «перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности».

Временный поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января попросил Совет Безопасности ООН и международное сообщество призвать Соединенные Штаты прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе. Он отметил усилившийся «военный авантюризм США» в Персидском заливе и в Аравийском море.