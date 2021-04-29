Военнослужащие на Сахалине подавили каналы управления беспилотниками условного противника - ВВО

Южно-Сахалинск. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине провели учения по подавлению каналов управления беспилотниками условного противника и средств сотовой связи, сообщает пресс-служба ВВО в среду.

По ее данным, в ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, провели мониторинг воздушной обстановки, а также отработали подавление средств сотовой связи.

"Специалисты РЭБ организовали прикрытие позиций войск от поражения авиации условного противника, а также выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Основной упор был сделан на обнаружение, сопровождение и блокирование радиоканалов управления разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - сообщает пресс-служба.