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Интерфакс-АВН

Военнослужащие на Сахалине подавили каналы управления беспилотниками условного противника - ВВО

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Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Южно-Сахалинск. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине провели учения по подавлению каналов управления беспилотниками условного противника и средств сотовой связи, сообщает пресс-служба ВВО в среду.

По ее данным, в ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, провели мониторинг воздушной обстановки, а также отработали подавление средств сотовой связи.

"Специалисты РЭБ организовали прикрытие позиций войск от поражения авиации условного противника, а также выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Основной упор был сделан на обнаружение, сопровождение и блокирование радиоканалов управления разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - сообщает пресс-служба.

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