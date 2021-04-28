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РИА Новости

Военный эксперт о маневрах крейсера "Москва": в Черном море он такой один

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Ракетный крейсер "Москва" проведет маневры в Черном море в нескольких морских полигонах, сообщила пресс-служба Черноморского флота. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Ракетный крейсер "Москва" вышел в море для выполнения учебно-боевых упражнений, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Уточняется, что крейсер также проведет маневры вместе с вертолетами морской авиации и ПВО в нескольких морских полигонах. Экипаж отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей условного противника.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik назвал крейсер "Москва" "многофункциональной боевой платформой, способной решать широкий спектр задач".

"Крейсер "Москва" на сегодняшний день ‒ наиболее мощный корабль Черноморского флота. На его борту ‒ 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Корабль имеет артиллерийское вооружение, зенитно-ракетные комплексы. То есть это многофункциональная боевая платформа, способная решать широкий спектр задач. На Черном море он такой один", ‒ уточнил Дмитрий Литовкин.

При этом, продолжил эксперт, "надо понимать, что один в поле не воин, поэтому в последние годы шла глобальная модернизация Черноморского флота".

"Туда пришло 6 дизельных подводных лодок, вооруженных ракетами "Калибр" большой дальности, фрегаты ‒ носители крылатых ракет "Калибр". Так что в настоящий момент создана достаточно серьезная группировка сил и средств, которая позволяет обеспечить в Черноморском регионе безопасность для России", ‒ заключил Дмитрий Литовкин.

Крейсер "Москва" ‒ головной корабль проекта 1164 "Атлант". Водоизмещение корабля ‒ 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, артиллерийская система АК-130, торпеды калибра 533 миллиметра, вертолет Ка-27. В 2018‒2020 годах корабль прошел модернизацию.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году флотская группировка Черноморского флота пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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