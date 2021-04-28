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Интерфакс-АВН

Российские военные заявили о слежении за кораблем США в Черном море

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Зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт" на гвардейском ракетном крейсере "Москва"
Зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт" на гвардейском ракетном крейсере "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные приступили к слежению за кораблем береговой охраны США Hamilton ("Гамильтон"), который во вторник вошел в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года", - заявил Национальный центр.

Ранее во вторник Черноморский флот РФ сообщил, что флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел на стрельбы в Чёрное море.

"В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации и ПВО", - заявили в пресс-службе флота.

"В ходе практических действий экипаж ГРКР "Москва" отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведёт зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, закроют для судоходства.

Крейсер "Москва" оснащён, в частности, 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

Ранее во вторник 6-й оперативный флот США сообщил, что в Чёрном море Hamilton будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ.

Передислокацию должны завершить до 1 мая.

Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений, сообщил в понедельник Южный военный округ. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма. 26 апреля Минобороны РФ сообщило, что артиллерию Новороссийской десантно-штурмовой дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму. Южный военный округ 26 апреля сообщил о прибытии из Крыма во Владикавказ первых воинских эшелоны сил 58-й общевойсковой армии.

Два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщила пресс-служба Северного флота 26 апреля.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

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