США и Европа хотят построить аппарат Interstellar, который удалится от Земли на рекордное расстояние

Европейцы и американцы сообщили о планах создать зонд Interstellar, который должен достичь межзвездного пространства, отдалившись от Земли на 149 миллиардов километров. Для начала проекту предстоит получить одобрение NASA.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Европейский союз наук о Земле, западные ученые намерены создать беспилотный аппарат Interstellar, который сможет отдалиться от Земли на рекордное расстояние.

Согласно планам, Interstellar сможет отдалиться от планеты на 149 миллиардов километров. Для сравнения, запущенный в 1977 году Voyager-1 к декабрю 2011-го удалился от Солнца на 17,8 миллиарда километров. Сейчас это самый удаленный от Земли объект из числа созданных людьми. Более детально ознакомиться с его путешествием вы можете в нашем материале.

Voyager-1 Источник изображения: wikipedia

Исследователи надеются, что полученные Interstellar данные позволят лучше понять устройство нашей системы, а также увидеть, как она выглядит для стороннего наблюдателя.

Новый аппарат, как предполагают ученые, получит мощный радиоизотопный источник энергии, что позволит ему работать свыше 50 лет. Interstellar оборудуют восемью научными инструментами, которые, помимо прочего, будут анализировать межзвездное пространство.