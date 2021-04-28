Войти
Naked Science

США и Европа хотят построить аппарат Interstellar, который удалится от Земли на рекордное расстояние

703
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Европейцы и американцы сообщили о планах создать зонд Interstellar, который должен достичь межзвездного пространства, отдалившись от Земли на 149 миллиардов километров. Для начала проекту предстоит получить одобрение NASA.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Европейский союз наук о Земле, западные ученые намерены создать беспилотный аппарат Interstellar, который сможет отдалиться от Земли на рекордное расстояние.

Согласно планам, Interstellar сможет отдалиться от планеты на 149 миллиардов километров. Для сравнения, запущенный в 1977 году Voyager-1 к декабрю 2011-го удалился от Солнца на 17,8 миллиарда километров. Сейчас это самый удаленный от Земли объект из числа созданных людьми. Более детально ознакомиться с его путешествием вы можете в нашем материале.

Voyager-1

Источник изображения: wikipedia

Исследователи надеются, что полученные Interstellar данные позволят лучше понять устройство нашей системы, а также увидеть, как она выглядит для стороннего наблюдателя.

Новый аппарат, как предполагают ученые, получит мощный радиоизотопный источник энергии, что позволит ему работать свыше 50 лет. Interstellar оборудуют восемью научными инструментами, которые, помимо прочего, будут анализировать межзвездное пространство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
30.08.2019
Война без победителей: Лукашенко не поедет в Польшу без Путина
16.05.2019
El Pas (Испания): США угрожают Европе санкциями, если она самостоятельно будет осуществлять свои оборонные проекты
09.09.2016
Шантаж по поводу Ан-124 способен ударить по самой Украине
21.07.2014
«Высокомерие и цинизм»
02.10.2013
Получите, распишитесь
29.01.2013
Минобороны Польши: «Оборонный потенциал должен устрашать»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой