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Интерфакс-АВН

Ракетный крейсер "Москва" проведёт боевые стрельбы в Чёрном море, куда направлен патрульный корабль США

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

Акватория проведения манёвров будет закрыта для судоходства

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел на стрельбы в Чёрное море на фоне отправки в регион патрульного корабля США, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами Морской авиации и ПВО", - заявили в штабе флота.

"В ходе практических действий экипаж ГРКР "Москва" отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведёт зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, закроют для судоходства.

Ранее во вторник 6-й оперативный флот США сообщил, что в Чёрное море идёт патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton, он уже приступил к прохождению проливов в северном направлении к Чёрному морю.

При этом указывается, что во время нахождения в Черном море корабль будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

По сообщению 6-го флота, в понедельник он провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем Donald Cook, должны были в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США решили не посылать их в Черное море, чтобы не усиливать напряженность в регионе.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. Сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость и способен действовать в удалённых районах Мирового океана.

Корабль оснащён, в частности, - 16-ю противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

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