Таджикистан и Россия должны быть готовы к совместному отражению возможных угроз из Афганистана - Шойгу

Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.

Душанбе. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Афганистане деградирует, Россия и Таджикистан отрабатывают планирование совместного отражения возможных угроз с данного направления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе во вторник.

Он, в частности, напомнил, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Шойгу подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.