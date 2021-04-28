В Военной академии Генштаба ВС РФ прошла научно-практическая конференция по вопросам военной экономики

ЦАМТО, 27 апреля. В Военной академии Генштаба ВС РФ 26 апреля прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам военной экономики.

В ней приняли участие ученые, преподаватели и слушатели факультета национальной безопасности и обороны государства. Всего – более 50 человек.

В ходе научных дискуссий участники обсудили 15 докладов и сообщений, авторы которых изучили перерастание экономических противоречий в военные опасности и угрозы, проанализировали и систематизировали профильную проблематику и отметили возрастание роли экономики в современных конфликтах.

Справочно:

Академия Генштаба ВС РФ – одно из старейших военных учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров ВУЗ награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также 12 регалиями зарубежных стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.