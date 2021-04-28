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ТАСС

"Восточная верфь" в Приморье построит для Минобороны два причала для подлодок и кораблей

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АО "Восточная верфь" (Владивосток)
АО "Восточная верфь" (Владивосток).
Источник изображения: АО "Восточная верфь"

Поставка объектов ведомству планируется в октябре 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Завод "Восточная верфь" в Приморье в рамках контрактов с Минобороны РФ построит два причала для стоянки подлодок и надводных кораблей и универсальный аппарельный съезд, который позволяет устанавливать на необорудованный берег плавучие причалы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Восточная верфь подписала с Минобороны РФ контракты на изготовление двух полутяжелых металлических причалов проекта ПМ-61М1 и универсального аппарельного съезда проекта 617. Сроки поставки по контрактам - октябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Причалы ПМ-61М1 обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов. В прошлом году предприятие построило два таких причала для Тихоокеанского флота ВМФ России и один для береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В сентябре флоту также планируется передать один причал.

Универсальный аппарельный съезд проекта 617 предназначен для установки полутяжелых и тяжелых плавучих причалов к необорудованному берегу при отсутствии корня для обеспечения схода на берег с понтонов причала гусеничной и колесной техники.

Завод "Восточная верфь" работает во Владивостоке с 1952 года. Предприятие является основным поставщиком кораблей для морских пограничных сил в Дальневосточном регионе. Здесь также строят плавучие причалы и сторожевые корабли для ФСБ России, краболовные суда.

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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