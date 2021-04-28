Пентагон следит за отводом российских военных от границы с Украиной

Пентагон внимательно следит за продолжающимся отводом российских войск от границы с Украиной, сообщил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим», — цитирует Кирби ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что давать оценку этому процессу «еще очень рано».

В этот же день в Минобороны объявили о возвращении военных сил Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в пункты дислокации после учений. На аэродромы вернулись свыше 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации Черноморского флота. В местах постоянной дислокации участников учений торжественно встретят родные, близкие и сослуживцы, также военным вручат подарки и грамоты.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Он поручил Генеральному штабу и командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации и оценить итоги проверки.

С конца марта Украина и ряд стран Запада выражают обеспокоенность из-за перемещения российских военных по территории РФ. 1 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право дислоцировать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.