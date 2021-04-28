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ТАСС

В России заложат шесть кораблей и подводных лодок по случаю Дня Победы

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Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш"
Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Точные даты закладки пока не определены

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на "Севмаше", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта "Варшавянка" - на "Адмиралтейских верфях" (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)). Точные даты закладки пока не определены.

На "Севмаше" будут заложены подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", на "Адмиралтейских верфях" - субмарины "Можайск" и "Якутск" (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.

В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не стали комментировать эту информацию.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
Севмаш
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
955 Борей
ТОФ
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