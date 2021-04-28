Войти
Интерфакс-АВН

Обладающий ядерным оружием Иран - не в интересах России, считают в госдепе

370
0
0
Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня
Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня.
Источник изображения: Caren Firouz/Reuters

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон считает, что отсутствие ядерного соглашения с Ираном, регулирующего разработки в этой области, было бы вне интересов России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Пусть Россия говорит за себя, я лишь добавлю, что вооруженный ядерным оружием Иран - это не в интересах Москвы", - заявил он, отвечая на вопрос о доверии Вашингтона к России в ее участии в переговорах, направленных на возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

Очередное очное заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе состоится в Вене во вторник, иранская делегация уже прибыла в австрийскую столицу. Прайс отметил, что США будут принимать участие в консультациях в Вене.

Перед отъездом в Вену главный иранский переговорщик, замминистра иностранных дел Аббас Арагчи сообщил законодателям, что в настоящий момент участниками переговоров обсуждаются два типа санкций - секторальные и персональные.

Секторальные санкции, по словам дипломата, касаются нефти, нефтехимии, авиационной, судостроительной, автомобилестроительной, строительной отрасли, морских перевозок, банковской и страховой сфер.

Список персональных санкций содержит около 1,5 тысяч физических и юридических лиц.

Иран настаивает на том, что оба типа американских санкций должны быть отмены, подчеркнул Арагчи.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что три шага следует сделать, чтобы вдохнуть жизнь в СВПД.

"Первый шаг на пути к возрождению СВПД - это отмена Соединенными Штатами санкций. В качестве второго шага мы проверим отмену санкций. Третьим шагом станет наше возвращение к выполнению в полном объеме наших обязательств в ядерной сфере в рамках сделки", - сказал Рухани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Иран
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
01.12.2020
Россия на грани: разоблачен план Москвы по завоеванию мира, Путину «есть от чего занервничать» (Daily Express, Великобритания)
18.08.2020
Переговоры о стратегической стабильности: США — с ядерным козырем в рукаве
03.06.2019
"Бредовые домыслы": Россия не проводила ядерные испытания
14.07.2015
Вечер обещал быть атомным
03.02.2014
Научное сообщество продолжает поиск путей повышения уровня ядерной безопасности
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой