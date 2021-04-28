Обладающий ядерным оружием Иран - не в интересах России, считают в госдепе

Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня.

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон считает, что отсутствие ядерного соглашения с Ираном, регулирующего разработки в этой области, было бы вне интересов России, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Пусть Россия говорит за себя, я лишь добавлю, что вооруженный ядерным оружием Иран - это не в интересах Москвы", - заявил он, отвечая на вопрос о доверии Вашингтона к России в ее участии в переговорах, направленных на возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

Очередное очное заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе состоится в Вене во вторник, иранская делегация уже прибыла в австрийскую столицу. Прайс отметил, что США будут принимать участие в консультациях в Вене.

Перед отъездом в Вену главный иранский переговорщик, замминистра иностранных дел Аббас Арагчи сообщил законодателям, что в настоящий момент участниками переговоров обсуждаются два типа санкций - секторальные и персональные.

Секторальные санкции, по словам дипломата, касаются нефти, нефтехимии, авиационной, судостроительной, автомобилестроительной, строительной отрасли, морских перевозок, банковской и страховой сфер.

Список персональных санкций содержит около 1,5 тысяч физических и юридических лиц.

Иран настаивает на том, что оба типа американских санкций должны быть отмены, подчеркнул Арагчи.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что три шага следует сделать, чтобы вдохнуть жизнь в СВПД.

"Первый шаг на пути к возрождению СВПД - это отмена Соединенными Штатами санкций. В качестве второго шага мы проверим отмену санкций. Третьим шагом станет наше возвращение к выполнению в полном объеме наших обязательств в ядерной сфере в рамках сделки", - сказал Рухани.