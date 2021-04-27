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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»

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Учения НАТО «Defender Europe – 21»
Учения НАТО «Defender Europe – 21».
Источник изображения: belvpo.com

Командование сухопутных войск США в Европе и Африке опубликовало 23 апреля план освещения прессой показных мероприятий учения «Defender Europe – 21».

Конкретные даты многих из них пока не известны, поэтому определены недельными временными промежутками:

Албания:

26.04-02.05 - разгрузка военной техники США в порту Дуррес

10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Тирана

Босния и Герцеговина:

10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Сараево

10-16.05 - прибытие вертолетов UH-60 и летно-технического состава, Тузла

22.05 - эпизод учения «Immediate Response» с участием военных США и БиГ, Маньяца

Болгария:

10.05 - ночная высадка десанта, Чешнегирово

31.05 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Balkan Sentinel», полигон Ново Село

01.06 - боевые стрельбы РСЗО HIMARS, полигон Ново Село

04.06 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Strike Back», полигон Корен

10.06 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Shabla» полигон Шабла

Хорватия:

07.05 - разгрузка транспортного судна в порту Задар

10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Загреб

19.05 - демонстрация средств ПВО/ПРО, Задар

27.05 - эпизоды учений «Immediate Response» и «Croatian Rampart», полигон Слуний

Эстония:

05.05 - боевые стрельбы РСЗО, полигон Тапа

06.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси

07.05 - визит высокопоставленных лиц, аэродром Нурмси

07.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси

Германия:

20-26.05 - прибытие американских военных из состава 5-го армейского корпуса, Нюрнберг

03.06 - учение военно-медицинских подразделений, полигон Баумхольдер

Греция:

07.05 - разгрузка военной техники в порту Александруполис

24.05 - эпизод учения «Immediate Response», полигон Петрочори

Венгрия:

10.05 - высадка десанта, авиабаза Папа

Северная Македония:

10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Скопье

31.05 - эпизод учений «Immediate Response» и «Decisive Strike», полигон Криволак

Румыния:

10.05 - высадка десанта подразделений США и Польши, Рамнику Сарат

09.06 - боевые стрельбы средств ПВО/ПРО, полигон Капуи Мида

13.06 - посещение высокопоставленными лицами КШУ многонационального армейского корпуса «Юго-Восток», завершение учения «Defender Europe – 21», Бухарест

США:

3-9.05 - убытие подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии, Файетвилл, Северная Каролина

Остальные мероприятия, по всей видимости, будут освещаться храбрыми натовским военкорами, материалы которых будут публиковаться после проверки военной цензурой.

В то же время, несмотря на кажущуюся открытость масштабных учений для прессы, командование НАТО в очередной раз использует хитрость с рассредоточением отдельных мероприятий маневров на территориях нескольких стран и рассматривая их как обособленные более мелкие учения.

Это позволяет уменьшить количество участников «Defender Europe – 21» на территории каждого из государств ниже значения в 13 тыс. человек, предусмотренного Венским документом 2011 г., и не приглашать для их обязательного наблюдения военных инспекторов из стран ОБСЕ.

Вот такая хитрая «открытость»…

А для прессы будет показана нужная картинка, демонстрирующая исключительно оборонительный характер маневров, которые проводятся для «сдерживания агрессивных намерений России».

Николай Крылов

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БиГ
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2 комментария
№1
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С большой долей вероятности Сербии нужно готовиться к "неожиданному" развитию событий. И нам бы - тоже: завести сербам кое-что полезное и автоматизированное. Андромеду, хотя бы.
0
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№2
27.04.2021 15:33
Цитата, q
06.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси

07.05 - визит высокопоставленных лиц, аэродром Нурмси

07.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси

Эстония...
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