Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»

Командование сухопутных войск США в Европе и Африке опубликовало 23 апреля план освещения прессой показных мероприятий учения «Defender Europe – 21».
Конкретные даты многих из них пока не известны, поэтому определены недельными временными промежутками:
Албания:
26.04-02.05 - разгрузка военной техники США в порту Дуррес
10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Тирана
Босния и Герцеговина:
10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Сараево
10-16.05 - прибытие вертолетов UH-60 и летно-технического состава, Тузла
22.05 - эпизод учения «Immediate Response» с участием военных США и БиГ, Маньяца
Болгария:
10.05 - ночная высадка десанта, Чешнегирово
31.05 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Balkan Sentinel», полигон Ново Село
01.06 - боевые стрельбы РСЗО HIMARS, полигон Ново Село
04.06 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Strike Back», полигон Корен
10.06 - эпизоды учений «Saber Guardian» и «Shabla» полигон Шабла
Хорватия:
07.05 - разгрузка транспортного судна в порту Задар
10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Загреб
19.05 - демонстрация средств ПВО/ПРО, Задар
27.05 - эпизоды учений «Immediate Response» и «Croatian Rampart», полигон Слуний
Эстония:
05.05 - боевые стрельбы РСЗО, полигон Тапа
06.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси
07.05 - визит высокопоставленных лиц, аэродром Нурмси
07.05 - ночная высадка десанта, аэродром Нурмси
Германия:
20-26.05 - прибытие американских военных из состава 5-го армейского корпуса, Нюрнберг
03.06 - учение военно-медицинских подразделений, полигон Баумхольдер
Греция:
07.05 - разгрузка военной техники в порту Александруполис
24.05 - эпизод учения «Immediate Response», полигон Петрочори
Венгрия:
10.05 - высадка десанта, авиабаза Папа
Северная Македония:
10-16.05 - прибытие американских военных в аэропорт Скопье
31.05 - эпизод учений «Immediate Response» и «Decisive Strike», полигон Криволак
Румыния:
10.05 - высадка десанта подразделений США и Польши, Рамнику Сарат
09.06 - боевые стрельбы средств ПВО/ПРО, полигон Капуи Мида
13.06 - посещение высокопоставленными лицами КШУ многонационального армейского корпуса «Юго-Восток», завершение учения «Defender Europe – 21», Бухарест
США:
3-9.05 - убытие подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии, Файетвилл, Северная Каролина
Остальные мероприятия, по всей видимости, будут освещаться храбрыми натовским военкорами, материалы которых будут публиковаться после проверки военной цензурой.
В то же время, несмотря на кажущуюся открытость масштабных учений для прессы, командование НАТО в очередной раз использует хитрость с рассредоточением отдельных мероприятий маневров на территориях нескольких стран и рассматривая их как обособленные более мелкие учения.
Это позволяет уменьшить количество участников «Defender Europe – 21» на территории каждого из государств ниже значения в 13 тыс. человек, предусмотренного Венским документом 2011 г., и не приглашать для их обязательного наблюдения военных инспекторов из стран ОБСЕ.
Вот такая хитрая «открытость»…
А для прессы будет показана нужная картинка, демонстрирующая исключительно оборонительный характер маневров, которые проводятся для «сдерживания агрессивных намерений России».
Николай Крылов