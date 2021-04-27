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Интерфакс-АВН

Два больших десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море после учений в Крыму - военные

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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Sasha Krotov

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщили российские военные в понедельник.

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.

Командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев поблагодарил военнослужащих, отличившихся в ходе мероприятий контрольных проверок за зимний период обучения, отмечается в сообщении пресс-службы.

"В настоящее время продолжается свертывание войск и сил, участвовавших в мероприятиях контрольных проверок за зимний период обучения. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшие в учениях на полигонах Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - сообщил Северный флот.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ.

Передислокацию должны завершить до 1 мая.

Более 50 самолетов и вертолетов улетели из Крыма после учений, сообщил в понедельник Южный военный округ.

23 апреля Минобороны РФ сообщило, что более 20 кораблей Черноморского флота РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма.

В министерстве сообщили, что для передислокации из Крыма сил Воздушно-десантных войск задействуют около 40 воинских эшелонов, военно-транспортная авиация совершит более 30 вылетов.

23 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что большие десантные корабли с морской пехотой вышли в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Черное море на маневры пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

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