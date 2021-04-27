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iHNed (Чехия): «Пришло время, чтобы ЕС и НАТО ввели новые санкции против Путина и его друзей», — считает бывший глава НАТО Расмуссен

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Мокрушин

Инцидент в Врбетице настолько серьезен, что пришло время договориться о новых санкциях против Путина и его друзей. Путин пользуется слабостью и раздробленностью Европы. Чтобы показать свое единство, НАТО нужно подготовить совместный ответ, считает экс-глава Альянса Расмуссен. Германии тоже надо отказаться от «Северного потока — 2».

"Я надеюсь, что НАТО предпримет совместные действия", - сказал в интервью нашему изданию бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. По его словам, инцидент в Врбетице настолько серьезен, что Чехия может активировать четвертую статью договора НАТО. Эта статья дает право требовать совместных консультаций альянса каждый раз, когда под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из членов альянса. "НАТО и ЕС должен ввести против Путина и его близких соратников новые санкции", - добавил Расмуссен.

iHNed.cz: По информации чешских спецслужб, в 2014 году подрывная деятельность российских агентов на чешской территории привела к смерти двух человек. Как НАТО может поддержать Чешскую Республику в такой ситуации?

Андерс Фог Расмуссен: Я вижу явную связь между всеми подрывными действиями Москвы, начиная с войны на Украине и в Грузии и заканчивая выборами и дезинформацией, кибернападениями в Дании, химическим оружием в Великобритании. И вот теперь этот инцидент в Чехии. Так Владимир Путин пытается подорвать свободный мир. Путин считает демократию угрозой для своей клептократии, а это еще одна причина, почему Алексей Навальный сейчас находится в критическом состоянии в российской тюрьме.

- Как ожидается, Чехия попросит скоординированных действий в отношении России и высылки российских дипломатов из других стран НАТО. Что должны учесть союзники, прежде чем пойти на такой шаг? Какие за и против?

- По-моему, весь свободный мир должен воспринимать нападение на одного как нападение на всех, поскольку такое может легко случиться на улицах Дании или Франции. Если мы не сумеем наказать Россию за нечто подобное, это будет происходить и дальше.

- Вы бы рекомендовали альянсу предпринять совместные шаги против России? Почему это важно? Какой сигнал мы подали бы России, если бы не пошли на такие действия?

- Путин реагирует на действия, силу и демонстративное единство. Он пользуется слабостью и раздробленностью. Поэтому я надеюсь, что НАТО договорится о совместном ответе. В этой связи Прага могла бы активировать четвертую статью Североатлантического договора, которая позволит ей начать консультации. Подошел момент, чтобы Европейский Союз и другие союзники по НАТО договорились о новых санкциях против Путина и его друзей. Пришло время и для Германии отказаться от проекта "Северный поток - 2".


Маркета Ржегакова (Markéta Řeháková)

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