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ЦАМТО

На базе 33-го ЦНИИИ МО РФ обсудили актуальные вопросы теории и практики РХБ защиты

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Учения взвода радиационной, химической и биологической защиты. Архивное фото
Учения взвода радиационной, химической и биологической защиты. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Жернов

ЦАМТО, 26 апреля. На базе ФГБУ "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Минобороны РФ состоялась 51-я научно-практическая конференция "Актуальные вопросы теории и практики радиационной, химической и биологической защиты".

В конференции приняли участие представители семи военно-учебных и научных организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также более 25 промышленных и научных организаций.

В ходе проведения конференции были заслушаны доклады пленарного и пяти секционных заседаний. На пленарном заседании конференции заслушано 9 докладов на актуальные темы РХБ защиты войск. В ходе работы секций было обсуждено 124 доклада по вопросам развития технической системы войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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